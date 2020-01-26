أصالة نصري: "تستحق تونس أن تفخر بأبنائها مهدي عياشي وأنس جابر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة أصالة نصري، إنه من حق دولة تونس أن تفخر بأبناءها مهدي عياشي وأنس جابر.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على تويتر: "تستحقّ تونس الخضراء، أنّ تفخر بأبناءها، وها هو مهدي عياشي يغنّي كما هم الطّيور المغرّدة الساحرة، وملأ وجداننا أملاً وسعادة وفخراً، ولحقت بهذا السباق مواطنته الرّائعة أنس جابر، لتزيدنا جميعاً شموخاً بلغتنا وأخوّتنا وسعادتنا بنجاح المتفوّقين منّا".

يذكر أن، التونسي مهدي عياشي توّج بلقب "أحلى صوت" في العالم العربي، وكان من ضمن فريق راغب علامة، إثر حصوله على أعلى نسبة تصويت ضمن الموسم الخامس من البرنامج العالمي"the Voice" بصيغته العربية على MBC مصر، كما واصلت البطلة التونسية أُنس جابر تحقيق الإنجازات فى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، والتأهل إلى الدور ربع النهائى فى البطولة.