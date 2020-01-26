محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين من كواليس مسلسلها الجديد "حب عمري".
وعلقت: "حب عمري، تأليف الأستاذ فداء الشندويلي، وإخراج الأستاذ عبدالعزيز حشاد، مدير التصوير الأستاذ نزار شاكر، بطولة نجوم كتير جدا وكلهم أصدقائي، وسعيدة إني بشتغل معاهم، دعواتكم".
مسلسل "حب عمري" بطولة هيثم شاكر، ميدو عادل، سهر الصايغ، منة فضالي، عبير منير، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي في كواليس مسلسل "حب عمري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.