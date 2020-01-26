منة فضالي في كواليس مسلسل "حب عمري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين من كواليس مسلسلها الجديد "حب عمري".

وعلقت: "حب عمري، تأليف الأستاذ فداء الشندويلي، وإخراج الأستاذ عبدالعزيز حشاد، مدير التصوير الأستاذ نزار شاكر، بطولة نجوم كتير جدا وكلهم أصدقائي، وسعيدة إني بشتغل معاهم، دعواتكم".

مسلسل "حب عمري" بطولة هيثم شاكر، ميدو عادل، سهر الصايغ، منة فضالي، عبير منير، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.