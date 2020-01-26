حبس شهر وإبعاد نهائي من الإمارات.. أحلام تتعاطف مع الفنانة مريم حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة أحلام، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على الحكم بحبس الفنانة مريم حسين شهرا.

وكتبت أحلام: "حرام بنت تنسجن وعندها طفلة، إحنا ياما تاذينا بس ليه وصل الأمر إلى السجن، الإنسان يكون إنسان، الكبر فقط لله".

وتابعت: "أخذت عهد على نفسي إني ما اتدخل في أي شئ وهاذي الإنسانة (تقصد مريم)، لا تربطني بها معرفة إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع إنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين إيديها خلك أكبر".

نشر الإعلامي صالح الجسمي تغريدة يعلن بها عن إسدال الستار على قضيته مع مريم حسين، وكتب الجسمي: "أيدت محكمة استئناف دبي اليوم الحكم بإبعاد مريم حسين من الدولة نهائياً وحبسها شهر بدلًا من ثلاثة أشهر مع القضاء ببراءتي أنا صالح الجسمي".

وأصدرت محكمة جنح دبي حكما نهائيا غير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.

وأصدرت المحكمة في وقت سابق حكما يقضي بإدانة الطرفين مريم حسين بالسب والقذف، وصالح الجسمي بالسب والقذف، وتم الحكم بدفع غرامة 100 ألف درهم مناصفة بين الطرفين، إضافة إلى إغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر.

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كما سيتم دفع 5 آلاف درهم كغرامة متبادلة، وتقوم مريم حسين بدفع غرامة أخرى قيمتها 50 ألف درهم للطرف الثالث وفاء الخالدي، وبرأت المحكمة مريم حسين من تهمة التصوير وهي القضية الرئيسية، وهو ما يعد حكما ابتدائيا وعليه تم الاستئناف والذي كسبه الجسمي مؤخرا.

يشار إلى أن محكمة جنح دبي قد أصدرت حكما ابتدائيا بسجن الفنانة المغربية مريم حسين مدة 3 أشهر والإبعاد عن الإمارات، بتهمة هتك العرض مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية، وبراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في القضية ذاتها، بحسب ما أعلنته محاميته الإماراتية حوراء موسى، عبر حسابها على "تويتر".

وأكد الجسمي عدم قبوله بـ "وساطة أحد" للتنازل عن حقه في القضية، في وقت أكدت فيه مريم حسين نيتها الاستئناف في الحكم الصادر بحقها.

وكانت قضية مريم حسين وصالح الجسمي قد وجدت أصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأحكام التي صدرت ضدهما، وعلى إثرها تم الاستئناف ضدها، وصدور الحكم ضد مريم حسين، وقد أكد الجسمي في مقطع مصور سابق، أنه "ليس سيفا مسلطا على رقاب الفاشينستات أو الفنانات"، وقال: "يا غريب كن أديب، راعي قوانين وعادات البلد الذي تعيش فيه".

وقال: "القانون كفل الحق بالاستئناف لكل متقاض، وإن كنت أرى أن الإدانة كانت واضحة في هذه القضية". وأضاف: "إننا في دولة عدالة والقانون الإماراتي واضح ويحافظ على القيم والمبادئ والأخلاق، ويعاقب على كل من يخل بالآداب العامة".