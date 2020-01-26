شقيقة سعاد حسني: "السندريلا لم تكن تحتفل بعيد ميلادها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت السيدة جانجاه عبدالمنعم، شقيقة الفنانة الكبيرة سعاد حسني، إن شقيقتها لم تكن تحتفل بعيد ميلادها، على عكس ما يعتقد جمهورها.

وأكدت في تصريح لمصراوي، أن السندريلا كانت شخصية بسيطة جدا، وعلى عكس ما يظهر على الشاشة، فكانت خجولة بشكل كبير، وكانت "بيتوتية" لا تحب السهر خارج المنزل، إلا في حال ما استدعى الأمر بعض المجاملات الخاصة بالأهل والأصدقاء.

وتابعت: "من أقرب الفنانات لها نادية لطفي، التي كانت حريصة على السؤال والتواصل معها، كما كانت على علاقة طيبة جدا بالفنانة صباح".

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وأوضحت أنها على الرغم من أن السندريلا شقيقتها من ناحية الأم، إلا انها كانت تحب والدها بشكل كبير، حتى أنها دخلت الفن من منزله، فكان والد "جانجاه" صديقا لعبدالرحمن الخميسي مكتشف السندريلا.

وأشارت إلى أن "سعاد" تحملت مسؤولية أشقائها في سن صغيرة بعد وفاة والد "جانجاه"، وعوضتهم عن أشياء كثيرة، فكانت نعم السند- بحسب قولها.

واستكملت: "ما زلت أحتفظ بمقتنياتها، وأعطيت البواريك والمكياجات والرموش للماكيير الشهير محمد عشوب، بعد وفاتها، بينما قمت وشقيقاتي الخمس بتوزيع ملابسها بيننا، وما زالت أحتفظ بها جميعا، وأتمنى عمل متحف خاص لمقتنياتها، وسعيت لهذا بالفعل ولكن الأمر معقد بشكل كبير".

أما عن شقيقتها نجاة، قالت: "نجاة شقيقة سعاد من ناحية الأب، وهي ليست شقيقتي، ولم تكن العلاقة بينهما بأحسن حال، ولكنها أيضا لم تكن علاقة سيئة، ولكن سعاد كانت تميل لأشقائها من الأم بشكل أكبر"