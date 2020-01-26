"باركولي أنا زرعت".. محمد عبدالرحمن يسخر من "شعره"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد عبدالرحمن عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له وهو يضع أوراق شجر صناعي على رأسه ليخفي "الصلع".

وكتب عبدالرحمن: "باركولي أنا زرعت".

ويعرض لعبدالرحمن حاليا، فيلم "لص بغداد"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

يشارك في بطولة العمل محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى