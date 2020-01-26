تامر حبيب يوجه رسالة رومانسية لـ سعاد حسني

وجه السيناريست تامر حبيب رسالة للنجمة الراحلة سعاد حسني، عبر حاسبه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وروج حبيب لحلقة برنماج ليل داخلي، والمقرر أن تبدأ الحلقة في يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر يناير الجري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساًء، على

راديو إينرجي.

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وأعرب حبيب عن شدة حبه لفن النجمة سعاد حسني، قائلة: كل سنة و انتي في حتة لوحدك ولا عمر هيبقى فيها حد غيرك يا أحلى من أحلى سندريلا .. هاتكلم عنك و عن عشقي ليكي، و عن حكايتنا سوا يوم التلات الساعة ٧ مساءً

على راديو انرجي احتفالًا بعيد ميلادك.

يذكر أن السيناريست تامر حبيب يستعد لعرض مسلسل لعبة النسيان، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة كل من دينا الشربيني، باسل خياط، هنا شيحة، رجاء الجداوي، أحمد صلاح السعدني، إنجي المقدم، علي قاسم.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.