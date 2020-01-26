فيديو .. رحمة رياض تطرح ماكو مني

طرحت الفنانة رحمة رياض أحدث كليباتها بعنوان ماكو مني، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وكليب ماكو مني من إخراج ريشا سركيس، والأغنية من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.
يذكر أن الفنانة رحمة رياض طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان وعد مني، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 133 نسبة مشاهدة موقع يوتيوب.
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