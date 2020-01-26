شاهد.. أحمد مراد يروج لأولى حلقات التوليفة

روج السيناريست والإعلامي أحمد مراد، عن أولى حلقات برنامجه الجديد، والذي يحمل اسم التوليفة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ومن المقرر أن تعرض أولى حلقات برنامج التوليفة يوم الثلاثاء الموافق 28 من

شهر يناير الجاري، على راديو نجوم إف إم، وتبدأ الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساء.

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يذكر أن السيناريست والإعلامي أحمد مراد يستعد لعرض فيلم كيرة والجن: 1919، والمقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرض،

والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كل من أحمد عز، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، هند صبري.

وتدور أحداث الفيلم حول حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.