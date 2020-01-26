شاهد .. خالد الحجر يعلن اشتراك جريمه الايموبيليا في تلك المسابقة

نشر المخرج خالد الحجر أفيش فيلم فيلم جريمة الايموبيليا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعلن الحجر عن أنه تم اختيار فيلم جريمة الايموبيليا في المسابقة الرسمية في الدورة الأربعين لمهرجان اوبرتو في البرتغال من يوم الجمعة

الموافق 28 من شهر فبراير المقبل، إلي يوم السبت الموافق 7 من شهر ماس 2020.

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وفيلم جريمة الايموبيليا من تأليف وإخراج خالد الحجر، وبطولة كل من طارق عبدالعزيز، هاني عادل، ناهد السباعي، عزة الحسيني، أحمد عبدالله محمود، دعاء طعيمة، ماهر

سليم، يوسف إسماعيل، محمود عزت، منحة زيتون، أحمد كمال، ياسمين الهواري.

وتدور أحداث الفيلم حول الكاتب المشهور كامل حلمي، الذي يعيش في بناية الإيموبيليا الشهيرة، بعد وفاة زوجته يعاني من الوحدة، وفي يوم ما يدعو إلى منزله فتاة تدعى سماح كانا قد تصادقا على الفيس بوك، في محاولة لتخفيف عزلته، ولكن بعدعد وصولها، تحدث حادثة ما ويكتشف هو وجاره وصديقه المقرب حبيب أنها تستغله.