فيديو .. سما المصري بالبجامه في معرض الكتاب

نشرت الفنانة سما المصري فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements وظهرت سما من خلاله وهي تحضر معرض الكتاب الدولي في دورته الـ 51، وهي بالبجامة. يذكر أن الفنانة سما المصري طرحت سابقا كليب بعنوان ياختي كميلة، وشاركها في الغناء الفنان عمرو المصري، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان وتوزيع علاء غنيم، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة، والكليب من فيلم على واحدة ونص.

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