ميرنا وليد - بيروت - توفي منذ وقت قليل أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت عن عمر يناهز الـ41 عاماً، بعد تعرضه لحادث تحطم المروحية الخاصة به في إحدى الرحلات، ليعلن الحساب الرسمي لـNBA وفاة الأسطورة الشهير، وهو لاعب كرة سلة أمريكي سابق.
ولد الراحل في فيلادلفيا في ولاية بنسيلفانيا في 23 أغسطس 1978 وبعدها انتقل مع عائلته إلى إيطاليا ليكون مدربا لأحد فرق كرة السلة الإيطالية. يلعب في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة من عام 1996 في فريق لوس أنجلوس ليكرز.
وانضم إلى الرابطة الوطنية لكرة السلة تحت راية فريق " Charlotte Hornets"، قبل أن ينتقل للعب مع فريق لوس آنجلوس ليكرز، في موسم الدوري الاميركي للمحترفين 1996-1997 كان أداء براينت أداءً جيدا، وحقق رقما قياسيا بكونه أصغر لاعب شارك في الدوري الأميركي للمحترفين على الإطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة كوبي براينت بعد تحطم المروحية الخاصة به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.