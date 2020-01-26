وفاة كوبي براينت بعد تحطم المروحية الخاصة به

ميرنا وليد - بيروت - توفي منذ وقت قليل أسطورة كرة السلة الأمريكية ​كوبي براينت​ عن عمر يناهز الـ41 عاماً، بعد تعرضه لحادث تحطم المروحية الخاصة به في إحدى الرحلات، ليعلن الحساب الرسمي لـNBA وفاة الأسطورة الشهير، وهو لاعب كرة سلة أمريكي سابق.

ولد الراحل في فيلادلفيا في ولاية بنسيلفانيا في 23 أغسطس 1978 وبعدها انتقل مع عائلته إلى إيطاليا ليكون مدربا لأحد فرق كرة السلة الإيطالية. يلعب في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة من عام 1996 في فريق لوس أنجلوس ليكرز.

وانضم إلى الرابطة الوطنية لكرة السلة تحت راية فريق " Charlotte Hornets"، قبل أن ينتقل للعب مع فريق لوس آنجلوس ليكرز، في موسم الدوري الاميركي للمحترفين 1996-1997 كان أداء براينت أداءً جيدا، وحقق رقما قياسيا بكونه أصغر لاعب شارك في الدوري الأميركي للمحترفين على الإطلاق.