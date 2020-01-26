ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة العراقية ​رحمة رياض​ أغنيتها الجديدة "ماكو مني" بعد سلسلة من التأجيلات خلال الفترة الماضية.

وكانت رحمة قد صرحت أن الأحداث التي مرت بها العراق تسببت في تأجيل طرح الأغنية لأكثر من مرة، مشيرة إلى انها استقرت على اسم الأغنية بعد حيرة كبيرة، كاشفة أنها صورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب في بيروت منذ فترة وأنّها بانتظار أن يهدأ الوضع في العراق لطرحها.

وكانت آخر أغاني رحمة رياض، هي "وعد مني" التي طرحتها في العام 2018 وحققت نسبة مشاهدات عالية اقتربت من 134 مليون مشاهدة عبر يويتوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد طول إنتظار رحمة رياض تطرح أغنية "ماكو مني".. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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