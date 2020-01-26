بعد أن حقق الملايين شاهد أصالة في كواليس كليب "شامخ"

ميرنا وليد - بيروت - بعد ان حقق كليب "شامخ" وهو احدث اعمال الفنانة السورية ​أصالة​ نصري نجاحا كبيرا ومشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب"،بلغ ما يقرب 7 ونصف مليون مشاهدة فى أقل من 3 أسابيع نشرت عبر حسابها على انستجرام فيديو لكواليس الكليب، وعلقت عليه قائلة "من كواليس تصوير فيديو شامخ".

ويظهر خلال الفيديو عمل و مجهود كبير في تجهيز المكان الذي تم تصوير الكليب به، وبداية تأسيسه، حيث يمتاز "اللوكيشن" بالبساطة.

أصالة تعيش حالة من النشاط الفني وتعتبر حاليا الفنانة العربية الأكثر مشاركة في فعاليات موسم الرياض.



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