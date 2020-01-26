تكريم يحيى الفخراني في أبو ظبي

ميرنا وليد - بيروت - كرمت إدارة مهرجان أبوظبي للثقافة والفنون الممثل المصري ​يحيى الفخراني​، تحت رعاية الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح.

تم تكريمه عن تاريخه الفني الكبير بالأعمال المهمة سواء في الدراما أو السينما أو المسرح، وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ليلى علوي، رانيا فريد شوقي، صابرين المخرجة ساندرا نشأت، مفيد فوزى، السيناريست وحيد حامد، مجدي صابر رئيس الأوبرا، أسامة هيكل، جاسمين طه.

وقال الفخراني عقب تكريمه: "قررت إني محضرش كلمة أقولها بعد حصولي على الجائزة، وأشعر بسعادة ومحبة كبيرة من كل الناس، والجائزة دي تعتبر مختلفة عن كل الجوائز التي حصلت عليها من قبل، رغم إني لدى قناعة لعدم اهتمامي بالجوائز قدر العمل نفسه لاستمراريته، ولكن الجائزة تعطيني مؤشرا أني على الطريق الصحيح".

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