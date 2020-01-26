أمينة تستعد لاطلاق "اتقل تتكيف"

ميرنا وليد - بيروت - انتهت الفنانة المصرية ​أمينة​ من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "اتقل تتكيف" على طريقة الفيديو كليب.

والأغنية من كلمات أحمد على موسي، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقي أشرف البرنس، وتولى إخراج الكليب جميل جميل المغازي. وستطلق الاغنية قريبا على كافة الوسائل الاعلامية والتلفزيونات.

من ناحية أخرى أحيت أمينة حفل "مصرنا" الذي تنظمه القبائل العربية، باستاد القاهرة، يوم الجمعة الماضي، وردد الجمهور، هتاف "تحيا مصر" خلف أمينة، حيث أكدت الأخيرة على أن جميع المصريين عائلة واحدة تعيش في وطن واحد.

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