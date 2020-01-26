تراند اليوم : إبنة ماجد المصري تفاجئه بممارسة هذه الرياضة

فاجأت ماهيتاب المصرى ابنة الفنان ماجد المصرى، جمهورها بممارسة رياضة الملاكمة حيث تقوم بتدريب اللاعبين على رياضة الملاكمة وهو أمر تفاجئ به أسرتها.

وقالت ماهيتاب، في لقاء مع برنامج انسايدر بالعربي، إن أسرتها تفاجأت بعملي كمدربة ملاكمة ولكن ساندتني وحمستني لخوض التجربة.

وأضافت ماهيتاب مازحة قائلة: برغم حبى لهذه الرياضة إلا أنني أخشى تدريب والدى لأنه يندمج في ممارسته لهذه الرياضة من الممكن أتعرض لإصابات في وجهى.

يذكر أن آخر أعمال ماجد المصرى كان مسلسل بحر والذى عرض خارج الموسم الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا.