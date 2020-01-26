تراند اليوم : غادة عبد الرازق : تخوض السباق الرمضاني بـ”سلطانة المعز”

استقرت الفنانة غادة عبد الرازق، على المسلسل الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2020، وهو مسلسل “سلطانة المعز” وهو من نوعية الدراما الشعبية، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل ومحمود البزاوي، من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، كان مشاركتها في الماراثون الرمضاني بمسلسل “حدوتة مرة”، تأليف عمر عبدالحليم وإخراج ياسمين أحمد، وشاركها بطولته مجدي كامل وعبد الرحمن أبو زهرة وعايدة رياض ومحمد شاهين وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر الخاص بالمسلسل.

وعلى جانب آخر تعود النجمة غادة عبد الرازق لجمهورها السينمائي بفيلمها الجديد الذي يحمل اسم “حفلة ٩”.

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واحتفلت “غادة” ببدء تصوير أولى مشاهد الفيلم، وذلك بتقطيع “تورتة” داخل “الاستديو” بحضور صناع العمل وعدد من الفنانين المشاركين فيه، ومنهم كمال أبو رية وأحمد وفيق ونهال عنبر وصبحي خليل وعبد المنعم ربيع، الذي يتولى إخراج وإنتاج العمل والمؤلف عمر عبد الحليم.

وأشارت “غادة” إلى أن فيلم “حفلة ٩”، هو اسم المكان الذي تدور بداخله أحداث العمل ونفت علاقته بفيلم “موعد على العشاء” لسعاد حسني وحسين فهمي، لكنها أكدت احتواء فيلمها على جريمة وغموض وتشويق مثير، وتتوقع أن ينال إعجاب الجمهور بقوة وتكتمت تفاصيل دورها، إلا أنها كشفت بأنها تجسد شخصية “روز” الـ”باليرينا” المعتزلة والتي لديها ابنة.