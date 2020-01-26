سنابر سعودي يؤكد أن مجوهرات أحلام من الصين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف أحد السعوديين المتواجدين في الصين ويُدعى سالم ‏أن أحلام من مرتادي الأسواق الصينية بشكل دائم، وأشار السنابر المتخصص في السوق الصيني إلى أن مجوهرات أحلام الفلكية الثمن التي دائمًا ما تظهر بها في الحفلات والبرامج ليست الا تقليدا من ماركات صينية.

وتسبب المقطع الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي موجة من السخرية والاستغراب؛ إذ إن ما يكتب عن قيمة تلك المجوهرات لا يصدقه العقل وفق متابعين.

وقال سالم خلال مقطع الفيديو إن الفنانة أحلام ارتدت خلال حفلها الأخير "مجوهرات مقلدة" من ماركات صينية الصنع وليست أصلية تبلغ 7 ملايين دولار كما أشيع عقب انتهاء الحفل.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عرض سالم مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للفنانة أحلام من مدينة قوانزو الصينية التقطها هو خلال تواجده في المكان ذاته، مشيرا إلى أنها كانت تتسوق من المتاجر الصينية حينها مجوهرات مقلدة بمناسبة إحيائها حفلا بعد تلك الجولة بأربعة أيام ارتدت خلاله أيضا تلك القطع الصينية.

وعلق السنابر سالم أن مرافقة أحلام كانت تمنعه من الاقتراب منها، إلا أنه لحق بها وأخذ صورة للذكرى، ليعلق عليها فيما بعد أنها داخل أحد الأسواق الصينية، كما أن المجوهرات التي شاهدها تشتريها قد شاهدها وهي ترتديها في احدى الحفلات التي عرضت على شاشات التلفاز.

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وأثارت الفنانة الإماراتية أحلام جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها الغنائي الذي اختتمت به موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، بعدما ظهرت بمجوهرات قيل إن ثمنها يزيد على 7 ملايين دولار.

واهتم مغردون بمجوهرات أحلام، عندما تداولوا صورا لإطلالتها، كما بحث آخرون عن تفاصيل ومعلومات عن هذه الحلي.

وظهرت أحلام مرتدية عقدا وأقراطا من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر، وفق منشور لها عبر حسابها الخاص في "تويتر"، معلقة:"ليلتي في الرياض".

واختتمت أحلام حفلها الجمعة الماضية على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض وهو الحفل الذي اختتمت به هيئة الترفيه فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في أكتوبر الماضي واستمر حتى يناير الجاري، بتكريم خاص حيث تسلمت درعا تكريميا من الذهب الخالص.

وعلى الرغم من التكريم الذهبي إلا أن ذلك لم يكن الحديث الوحيد الذي جرى خلال الحفل؛ إذ شغل بال الجمهور إطلالتها التي أطلت بها على المسرح والتي كانت عبارة عن فستان أسود اللون طعمته بجناحين من الريش، وقيل بعد ذلك إنها تزينت في الحفل بمجوهرات قيمتها حوالي 7 ملايين دولار، اختارتها من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة.