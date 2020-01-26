ننشر أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي

نفدت جميع تذاكر حفل المطرب عمرو دياب والمقرر إقامتها، غدٍ الجمعة، على مسرح مدينة دبي للإعلام بالإمارات العربية المتحدة. وطرحت أسعار تذاكر الحفل على أربع فئات وهي 295 درهمًا للدخول العام، و500 درهم لمنطقة كبار الشخصيات، و550 درهمًا لمنطقة Fan Pit، وتصل إلى 750 درهمًا إلى لاونج كبار الشخصيات.

ووضعت الشركة المنظمة للحفل شروطا لدخول الحفل، وهي ارتداء ملابس بيضاء اللون ومن يخالف هذه الشروط لن يستطيع الدخول. وفي سياق مختلف يستعد النجم عمرو دياب، لطرح ألبومه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكث هذه الفترة في الاستديو الخاص به للوقوف على التفاصيل الأخيرة.

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