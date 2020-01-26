شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى ورامى جمال والشيخ يختارون أغانى بتوقيع كريم عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب صابر الرباعي مع الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، في أغنية"سينجل جديدة باللون الشعبي باللهجة المصرية تحمل اسم" ورحمة قلبي"، من كلمات وليد العزالي، وألحان مدين، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

كما يتعاون كريم أيضا مع المطرب رامي جمال في ألبوم الجديد، الذي يبدأ طرح في عيد الحب المقبل، حيث تعاون بـ 3 أغنيات دفعة واحدة، هو يراهن بشكل جديد ومختلف غير أعمال رامي السابقة، يقدم أغنية مع المطرب الشعبي طارق الشيخ فى ألبوم الجديد

وكانت آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، الذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، تامر حسين، توما، مدين، محمد يحيى، نادر حمدى وتميم.

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وكان آخر ظهور للنجم رامى جمال مع النجم تامر حسنى فى حفله الغنائى الضخم، حيث أشعلا الحفل بأجمل أغانيهم وسط عشاقهم ومحبيهم تحت شعار كامل العدد بمركز المنارة والذى نفذت كل التذاكر المطروحة له رغم صعوبة توقيت الامتحانات وبروده الطقس، وذلك فى ديسمبر من العام الماضى، حيث قدم عدد من أغانيه الشهيرة وظل الجمهور يحيه ويشجعه تعبيراً منهم على محبتهم له ومساندته فى محنته الأخيرة.

يذكر آن أخر أعمال صابر الرباعى ألبوم يحمل اسم "ما تخافش مني" هو يتضمن 10 أغانى، متنوعة بين الأغانى المصرية والخليجية واللبنانية، فضلا عن قصيدة للشاعر نزار قبانى، علما بأن الألبوم يضم 5 أغانى مصرية، وتأتى أسماء أغاني كالتالي: "كتاب المجروحين" أغنية مصرية، "عسى يومى قبل يومك" أغنية خليجية، "مغيار" تونسية، "ليلة من العمر" لبنانية، "اتذكرونى" خليجية، "غشاش" خليجية، و"باباى"، و"حياتى"، و"عمرى الجديد"، فضلا عن قصيدة نزار قبانى.