بيلين كيويستا أفضل ممثلة في “غويا” الإسبانية

متابعة بتجـــــــــرد: فازت الممثلة الإسبانية بيلين كيويستا بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في “لا ترينتشيرا إنفينيتا” للمخرجين الباسكيين جون غارانو وأيتور أريي وجوزيه ماري غويناغا، وذلك في حفل توزيع جوائز غويا، أعرق المكافآت السينمائية الإسبانية.

وتفوقت كيويستا في هذه الفئة خصوصاً على بينيلوبي كروث التي كانت مرشحة عن دورها في فيلم “دولور إي غلوريا” لبيدرو ألمودوفار.

وكرست هذه الجوائز العديدة المصالحة بين الأكاديمية الإسبانية للسينما المانحة لمكافآت غويا، والمخرج الشهير ألمودوفار محط الاحترام الكبير في الخارج والمعروف بأفلامه اللاذعة.

Actor Belen Cuesta reacts upon receiving the award for “Best Actress” for the film “La trinchera infinita” (The Endless Trench) during the Spanish Film Academy’s Goya Awards ceremony in Malaga, Spain, January 25, 2020. REUTERS/Jon Nazca