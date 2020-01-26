متابعة بتجـــــــــرد: رشح الفنان المصري أحمد فلوكس، الفنانة شويكار، للمشاركة في بطولة مسلسله الإذاعي الجديد “طلقني شكراً”، الذي يتولى إنتاجه تمهيداً لإذاعته خلال الفترة المقبلة.
وأفادت بعض المصادر أن فلوكس أناب والده الفنان فاروق فلوكس للتفاوض مع شويكار، ومحاولة إقناعها بقبول العرض رغم متاعبها الصحية، متعهداً بتوفير كل سبل الراحة لها أثناء تسجيل الحلقات داخل أحد الاستوديوهات، حيث بدأ الأب مرحلة التفاوض التي لم تكلل بتعاقد رسمي حتى الآن.
وكانت آخر أعمال شويكار الإذاعية مسلسل “شنبو في المصيدة” عام 1968، أي أنها ابتعدت عن أثير الإذاعة منذ 52 عاماً.
ويشارك في بطولة “طلقني شكراً” أحمد فلوكس، هنا شيحة، سماح أنور، وفاروق فلوكس، ويجري اختيار باقي الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 52 عاماً.. شويكار تعود للإذاعة بـ”طلقني شكراً” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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