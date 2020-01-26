منتج “الهيبة”: قرّرنا أن ننهي بالجزء الرابع

متابعة بتجـــــــــرد: يتساءل مشاهدو مسلسل “الهيبة” عمّا إذا كان الجزء الرابع سيكون الأخير ضمن هذه السلسلة الدرامية الناجحة أم أنّ شركة الإنتاج ستنتج جزءاً خامساً العام المقبل. إلا أن المنتج صادق الصبّاح، صاحب شركة “صبّاح أخوان”، حسم الأمر في هذا الشأن.

وكشف الصباح في حديث لبرنامج Trending عبر mbc، قائلاً: “جلسنا وفريق العمل ودرسنا الوضع، وكنتُ وعدتُ المشاهدين بأن أنهي المسلسل في مكان ناجح بإذن الله. لهذا السبب قررنا أن نختم الموسم الرابع، حالة “الهيبة”، الملحمة الشعبية بعنوان “الهيبة”، ونحن نعمل من الآن على إنتاج ملحمة شعبية جديدة نفاجئ الجمهور فيها، إن شاء الله، في 2021 مع النجم السوري تيم حسن”.

والجدير بالذكر أن مسلسل “الهيبة” بأجزائه الثلاثة حقق نجاحاً باهراً وخلق حالاً من الجدل الإيجابي على مدى ثلاثة مواسم رمضانية متتالية. أما الجزء الرابع فبعنوان “الهيبة الرد” وهو من كتابة فؤاد حميرة، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”.