مايا دياب في تغريدة عن الكذب والتمثيل: “يللي بيضايقني هو استغباء ذكائي”

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت النجمة اللبنانية مايا دياب الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كتبت تغريدة عن الكذب والتمثيل.

وقد نشرت مايا دياب صورة لها عبر انستغرام، أرفقتها بتعليق كتبت فبه: “الكذب والتمثيل بحد ذاتن ما بيضايقوني من صاحبن لأني بكون شايفتن.. يللّي بيضايقني هو استغباء الشخص الآخر لذكائي..”.

وقد لاقى هذا المنشور تفاعلاً كبيراً من متابعي مايا دياب الذين عبّروا عن تأييدهم لكلامها.

تجدر الإشارة إلى أن مايا كانت قد طرحت في موسم الصيف الماضي أغنية “يابا يابا” من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير، وحققت نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربي، وأطلقت مؤخراً أغنية “ربع ساعة” من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.

كما خاضت مايا مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى في المملكة العربية السعودية، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع النجمين حسن الرداد وماجد المصري. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.