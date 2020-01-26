بالصور – النحافة المفرطة تغيّر ملامح أديل الجميلة بالكامل

متابعة بتجـــــــــرد: أثار أحدث ظهور للنجمة العالمية أديل في مدينة لوس أنجلوس الأميركية ضجة كبيرة بين المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة بسبب شكلها المختلف بعد خسارة وزنها الزائد.

وظهرت أديل التي لطالما اشتهرت بوزنها الزائد بشكل مختلف وصادم لعدد كبير من جمهورها، إذ أن نحافتها أصبحت مفرطة وعظامها بدت بارزة بشكل ملفت. وانتقد عدد كبير من محبيها شكلها الجديد الذي اختلف نهائياً وخاصة لناحية ملامح وجهها حادة وشاحبة.

ولفتت أديل الانظار بنحافتها الزائدة وبملابسها الرياضية الكاجوال التي اختارتها أن تكون سوداء وطبعَ عليها شكل هيكل عظمي، الامر الذي وصفه البعض بأنه “رثة” ولا يليق بنجمة عالمية بحجمها.