“العدل جروب” تحذر من النصب باسم يسرا ونيللي كريم

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت شركة “العدل جروب” عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تحذيراً من إعلانات تجارب الأداء الوهمية التي تعلن عنها بعض الجهات التي تدعي طلب وجوه جديدة لمسلسلي الفنانتين يسرا، “دهب عيرة”.، ونيللي كريم “النصابين” واللتين تخوضان بهما سباق الدراما الرمضاني القادم.

كما تضمن التحذير أيضاً مسلسل “حتى لا يطير الدخان”، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان ويخوض به أيضاً سباق الدراما الرمضاني القادم.

وقالت الشركة في التحذير: “تعلن شركة العدل جروب من خلال صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن ‏جميع تجارب الأداء الخاصة بالأعمال الفنية القائمة بإنتاجها، يتضمن الإعلان العنوان ورقم الهاتف الخاص بمكتب الكاستينج المسؤول ‏عن كل عمل، وعليه تنفي الشركة مسئوليتها عن أي تجارب أداء غير معلن عنها عن طريق الصفحات الرسمية للشركة”.‏

يذكر أن مسلسل “دهب عيرة” يشارك في بطولته الفنانة حلا شيحة في ثاني تجربة لها في الدراما بعد عودتها للفن، في حين يشارك الفنان آسر ياسين النجمة نيللي كريم مسلسل “النصابين” والذي تعود به مرة أخرى لشاشة رمضان بعد الغياب العام الماضي، في حين لم يستقر الفنان مصطفى شعبان على طاقم العمل في مسلسل “حتى لا يطير الدخان”.