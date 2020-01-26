القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، سريعا بالرفض على عرض بالتفاوض قدمه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.
وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع تويتر أن وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة، لكن مع إزالة العقوبات، وأضاف ترامب "لا شكرا."
كانت هذه تفاصيل خبر "لا شكرا".. كيف ردت أمريكا على عرض إيران؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.