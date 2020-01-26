"لا شكرا".. كيف ردت أمريكا على عرض إيران؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، سريعا بالرفض على عرض بالتفاوض قدمه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع تويتر أن وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة، لكن مع إزالة العقوبات، وأضاف ترامب "لا شكرا."