ناريمان تغني لـ زوجها رامي جمال

فاجأت ناريمان زوجها الفنان رامي جمال وغنت له من خلال فيديو نشرته علي حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية “story”. وغنت ناريمان من خلال الفيديو قائلة: "والشمس شقشقت طال الانتظار وانا ياحبيبي علي نار". من ناحية اخري أعلن الفنان رامي جمال عن موعد طرح ألبومه الجديد الذي يصادف مطلع شهر فبراير المقبل.

وغرد رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ميعادنا أول الشهر ان شاء الله".

وكشف رامي جمال ايضا عن اسم الألبوم وهو "انا لوحدي" وهو الالبوم الخامس في مشواره الفني بجانب التلحين.

‎وكان رامي جمال أعلن في نهاية عام 2019 عن إصابته بمرض البهاق الذي جعله يفكر في قرار الاعتزال، ولكنه تراجع بعد دعم جمهوره ونجوم الوطن العربي له

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