منع الزيارة عن نادية لطفي بعد تدهور حالتها الصحية

تدهورت أمس بشكل سريع صحة الفنانة نادية لطفي التي تعاني من تبعات الوعكة الصحية التي تعرضت لها قبل أيام، ونقلت على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي، وذلك بعدما تحسنت الحالة الصحية لها خلال الأيام الماضية، عقب دخولها غرفة العناية المركزة للمرة الثانية خلال أسبوع.

وتعاني نادية لطفي من حالة إعياء شديدة إثر نزلة شعابية حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء منع الزيارة عنها، وحجزها بغرفة العناية المركزة، إلى أن تستقر حالتها الصحية.

من ناحية أخرى، طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، محبي الفنانة الكبيرة مؤكداً استقرار حالتها الصحية وتحسنها بدرجة كبيرة، بعد الوعكة التي ألمّت بها.

وأوضح زكي أن حالة نادية لطفي تحسنت فبدأت تمشي وتتناول الطعام، ويتوقع الأطباء أن تنقل من قسم الرعاية في المستشفى إلى غرفة عادية خلال ثلاثة أيام، نافياً في الوقت ذاته أن تكون الفنانة القديرة موصولة بأي نوع من الأجهزة.

وأضاف أشرف زكي أن مجموعة من الفنانات تضم الفنانة دلال عبد العزيز، ورجاء الجداوي، وإلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، لا يفارقن نادية لطفي، بالإضافة إلى مساعدتها السيدة رضا، المقيمة معها بالمستشفى.

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وأكد أشرف زكي أن النقابة مسؤولة عن رموز مصر من الفنانين، رافضاً محاولات الإساءة لصورة أولئك الفنانين، أو دور النقابة نحوهم.

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