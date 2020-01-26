- 1/2
- 2/2
القاهرة - لايف ستايل
شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على تطبيق "انستغرام" بصورة جديدة لها بإطلالة شتوية خفيفة وكاجوال، فسارع زوجها الفنان أحمد فهمي للتعليق عندها والتغزل بجمالها بطريقته الخاصة.
وترك فهمي تعليقًا بسيطًا قال فيه "اوباااا الجامد اوي"، ولكنه لم يكن يتوقع عفويته ستتحول الى هجوم قاس عليه، حيث انتقد العديد من المتابعين طريقته في التكلم من زوجته على العلن، معتبرين أن ما كتبه تلطيش يقوم به أي شاب إذا ما مرت فتاة أمامه، ولا ينفع أن يكون نوع من الغزل بين الزوجين.
وكانت إطلالة الزاهد كاجوال بسيطة عبارة عن تيشيرت سوداء مع جاكيت خفيف باللون نفسه، وبنطال أسود ضيق وبخط عريض من الجنب. وحملت شنطة على الظهر في إطلالة رياضية، مع نظارة شمس بسيطة.
قد يهمك أيضا:
الفنانة هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي بإطلالة عصرية أنيقة بملابس سوداء
هنا الزاهد توجه رسالة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها الـ25
كانت هذه تفاصيل خبر غزل أحمد فهمي لهنا الزاهد على العلن يعرضه للإنتقاد القاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.