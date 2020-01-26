غزل أحمد فهمي لهنا الزاهد على العلن يعرضه للإنتقاد القاسي

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على تطبيق "انستغرام" بصورة جديدة لها بإطلالة شتوية خفيفة وكاجوال، فسارع زوجها الفنان أحمد فهمي للتعليق عندها والتغزل بجمالها بطريقته الخاصة.

وترك فهمي تعليقًا بسيطًا قال فيه "اوباااا الجامد اوي"، ولكنه لم يكن يتوقع عفويته ستتحول الى هجوم قاس عليه، حيث انتقد العديد من المتابعين طريقته في التكلم من زوجته على العلن، معتبرين أن ما كتبه تلطيش يقوم به أي شاب إذا ما مرت فتاة أمامه، ولا ينفع أن يكون نوع من الغزل بين الزوجين.

وكانت إطلالة الزاهد كاجوال بسيطة عبارة عن تيشيرت سوداء مع جاكيت خفيف باللون نفسه، وبنطال أسود ضيق وبخط عريض من الجنب. وحملت شنطة على الظهر في إطلالة رياضية، مع نظارة شمس بسيطة.

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