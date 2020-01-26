نجمة مصرية تشن هجومًا على محمد رمضان

في مفاجأة صادمة لجمهور الفنان محمد رمضان شنت الفنانة الكبيرة رجاء حسين في تصريحات صحافية هجومًا حادًا عليه بسبب اللقب الذي يطلقه على نفسه. وأكدت أنه يتمتع بموهبة فنية عالية، ويؤدي أدواره التمثيلية على قدرٍ عالٍ من الاحترافية، ولكن "إطلاق محمد رمضان على نفسه، لقب نمبر وان عيب.. مينفعش تقول على نفسك أنت نمبر وان.. خلي الناس هي اللي تقول ده بشغلك".

واستنكرت اتجاهه إلى الغناء في الفترة الأخيرة قائلة: "للأسف اتجه للغناء، تقريبًا بقى ده الموضة السائدة في العصر ده.. لكن في كل الأحوال هو حر".

وكان رمضان قد دأب في الفترة الأخيرة على التأكيد على أنه "نمبر وان" بين زملائه الفنانين، وهو ما وجد استهجاناً شديداً من الجمهور والنقاد وزملائه أيضاً، خاصة أن أعماله في السنوات الماضية لا تلقى النجاح الذي حققه في بداية شهرته، وأصبحت أفلامه تتذيل قائمة إيرادات شباك التذاكر في كل المواسم، وكان آخرها الجزء الثاني من فيلمه "الكنز" الذي رفع من دور العرض لعدم تحقيقه إيرادات جيدة في أغلب أيام عرضه، وصلت في بعض الأيام إلى الرقم "صفر"؛ رغم وجود نخبة كبيرة من النجوم معه على رأسهم هند صبري ومحمد سعد.

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