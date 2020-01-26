شنغهاي تُغلق دور السينما منعاً لانتشار فيروس كورونا

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""الخليج 365"" من بيروت: ذكرت محطة (سي.سي.تي.في) الحكومية الصينية أن ملاهي ديزني لاند وأوشن بارك بهونج كونج ستُغلقان ابتداءً من اليوم الأحد للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا القاتل والذي تفشى في مدينة ووهان الصينية. مع بقاء العمل كالمعتاد في الفنادق داخل ديزني لاند بهونج كونج.

وأعلنت حكومة شنغهاي إغلاق ديزني لاند بشنغهاي ابتداء من يوم أمس السبت، أي في اليوم التالي لعطلة السنة القمرية الجديدة والتي تستمر في العادة لمدة 7 أيام وتشهد ازدحاماً في الملاهي. كما أُغلِقت في المدينة كل دور السينما خلال العطلة التي تستمر حتى 30 يناير الجاري. حيث أدى تفشي الفيروس لتأجيل عرض سبعة أفلام صينية كان من المقرر إطلاقها لأول مرة في هذه الفترة التي تُعد أفضل أسبوع لإيرادات السينما بالصين.



وكان الفيروس قد بدأ أصلا في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي وانتقل لمدن صينية من بينها بكين وشنغهاي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان. علماً أن الصين أكدت إصابة 2000 شخصاً بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.



هذا واتُخِذَت إجراءات صارمة في مقاطعة غوانغدونغ في جنوب الصين وهي الأكثر اكتظاظاً بالسكان (110 مليون نسمة). حيث فُرِضَ ارتداء الأقنعة الواقية لمنع تفشي الفيروس، وفق ما أعلنت السلطات المحلية. وأصبح ارتداء الأقنعة إلزامياً في ووهان ومقاطعة جيانغشي (وسط الصين) وفي عدة مدن كبيرة.