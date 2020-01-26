شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مفيد فوزى: تكريم يحيى الفخرانى من أبوظبى انحناء لجهد سنين لمبدع وفنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى مفيد فوزى إن تكريم يحيى الفخراني من مهرجان أبوظبى للفنون والثقافة المقامة بدار الأوبرا المصرية، يعد انحناء لجهد سنين لمبدع يعمل بروح الهواة والمتلقى، وتمنح هذه الجائزة للموهبة والرهبنة فى محراب الفن، وهو ما يتناسب مع فنان كبير، وتعظيم سلام لفنه لأنه قدوة وفصل كامل فى كتاب المسرح.

وبدأت منذ قليل فعاليات مهرجان أبوظبى للثقافة والفنون، تحت رعاية الشيح نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، والتى سيتم تكريم النجم الكبير يحيى الفخرانى عن تاريخه الفنى الزاخر بالأعمال الهامة سواء فى الدراما أو السينما أو المسرح، وذلك فى المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ليلى علوى، رانيا فريد شوقى، صابرين المخرجة ساندرا نشأت، مفيد فوزى، السيناريست وحيد حامد، مجدى صابر رئيس الأوبرا، أسامة هيكل، جاسمين طه.

وتحتفى جائزة مهرجان أبوظبى برموز الإبداع من مختلف مجالات الفنون التعبيرية، وبالمنجز الثقافى والفنى بكل أشكاله وألوانه، وتم منح الجائزة من قبل لعديد من الفنانين والمبدعين العرب والعالميين.

وتأسس مهرجان أبوظبى فى عام 2004، بتنظيم من مجموعة أبوظبى للثقافة والفنون، وبدأ كمنصة متواضعة للثقافة فى قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويعد المهرجان واحدا من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية العالمية، والتى تقام سنويا فى الإمارات العربية المتحدة، احتفاءا بالتميز الفنى والإبداع، ساعيا إلى تعزيز الدور الكبير للموسيقى والفنون فى لقاء الثقافات، وحوار الحضارات، وإثراء الرؤية الثقافية للعاصمة أبوظبى كوجهة عالمية للمبدعين، ويمثل المهرجان منبرا إماراتيا وعربيا متميزا لإعلاء قيم الاحترام والتسامح.

وكان الفخرانى قد اختير مؤخراً لنيل جائزة النيل للمبدعين المصريين فى مجال الفنون التى يمنحها المجلس الأعلى للثقافة – جائزة الدولة التقديرية – حيث عبر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" عن سعادته بهذا الاختيار، موضحا أن التكريم عندما يأتى من كيان كبير مثل الدولة المصرية "بلدنا الحبيبة"، وبترشيح من جامعة القاهرة، يكون له أثر عظيم فى النفس، مؤكداً:"فى مثل هذه الأحوال لا أستطيع الكلام، لكن كل ما أستطيع أن أقوله، إن هذا اتجاه عظيم، أن يتم وضع الفنان أو الممثل فى ترتيب هذه الجوائز، أو وضع اسمه فيها، خاصة أنها كانت دائمًا تمنح فقط للمؤلفين والمخرجين.

وينشغل النجم يحيى الفخرانى حالياً بعرض مسرحيته "الملك لير" على مسرح "كايرو شو" بالتجمع الخامس حيث عرضت المسرحية يوم الجمعة الماضى 10 يناير، ومقرر استكمال عرضه فى الأيام المقبلة 17 و23 و24 و30 و31 يناير الجارى، حيث تم البدء فى عروض العام الجديد ذلك بعد انتهاء آخر عروض 2019 ليلة رأس السنة.

يشارك فى بطولة الملك لير إلى جانب الفنان يحيى الفخرانى النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقى وريهام عبد الغفور وهبة مجدى ومجدى كامل ونضال الشافعى وأحمد عزمى وأحمد فهيم وأيمن الشيوى وناصرسيف وحمادة شوشة وهى من اخراج تامركرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

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