شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب تكشف 3 أسباب وراء موافقتها علي "ختم النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة عفاف شعيب خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 عن ثلاثة أسباب وراء موافقتها علي الانضمام لمسلسل "ختم النمر"، الذي يعرض حالياً علي قناة "اون أي".

السبب الأول حسب قولها يعود إلي أن مخرج العمل هو احمد سمير فرج، حين قالت : "فور علمي أنه المخرج تشجعت للغاية لمعرفتي أنه مخرج جيد له بصمة مميزة علي أعماله، بالإضافة إلي السيناريو الذي ما ان قرأته حتي شعرت بأنه مختلف ويشكل حالة إنسانية مميزة للغاية نفتقدها خلال الفترة الماضية من خلال ترسيخ الرسائل والقيم الإنسانية الذي يتضمنها".

بعد ذلك تحدثت عن دورها في المسلسل وقالت : "وبالتأكيد أهم أسباب موافقتي هو دوري خلال الأحداث، حيث ألعب دور الأم التي لم تنجب "عمر" بطل المسلسل، .. ورغم ذلك إلا أنها تحبه للغاية ويقدرها إلي حد كبير ليؤكد الدور علي أن الأم اللي ربت مش اللى خلفت"

Advertisements

مسلسل "ختم النمر" من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

"ويخوض أحمد صلاح حسنى بـ"ختم النمر" البطولة الأولى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.