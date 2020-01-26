شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة الثقافة وليلى علوى وصابرين فى حفل تكريم الفخرانى من مهرجان أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، فعاليات مهرجان أبو ظبى للثقافة والفنون، تحت رعاية الشيح نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، والتى سيتم تكريم النجم الكبير يحيى الفخرانى عن تاريخه الفنى الزاخر بالأعمال المهمة سواء فى الدراما أو السينما أو المسرح، وذلك فى المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ليلي علوي، رانيا فريد شوقي، صابرين المخرجة ساندرا نشأت، مفيد فوزي، السيناريست وحيد حامد، مجدي صابر رئيس الأوبرا، أسامة هيكل، جاسمين طه.

وتحتفى جائزة مهرجان أبوظبي برموز الإبداع من مختلف مجالات الفنون التعبيرية، وبالمنجز الثقافي والفني بكل أشكاله وألوانه، وتم منح الجائزة من قبل لعديد من الفنانين والمبدعين العرب والعالميين.

وتأسس مهرجان أبوظبي فى عام 2004، بتنظيم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وبدأ كمنصة متواضعة للثقافة في قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويعد المهرجان واحدا من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية العالمية، والتى تقام سنويا في الإمارات العربية المتحدة، احتفاءا بالتميز الفنى والإبداع، ساعيا إلى تعزيز الدور الكبير للموسيقى والفنون في لقاء الثقافات، وحوار الحضارات، وإثراء الرؤية الثقافية للعاصمة أبوظبي كوجهة عالمية للمبدعين، ويمثل المهرجان منبرا إماراتيا وعربيا متميزا لإعلاء قيم الاحترام والتسامح.

وكان الفخرانى قد اختير مؤخراً لنيل جائزة النيل للمبدعين المصريين فى مجال الفنون التى يمنحها المجلس الأعلى للثقافة – جائزة الدولة التقديرية – حيث عبر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" عن سعادته بهذا الاختيار، موضحا أن التكريم عندما يأتى من كيان كبير مثل الدولة المصرية "بلدنا الحبيبة"، وبترشيح من جامعة القاهرة، يكون له أثر عظيم فى النفس، مؤكداً:"فى مثل هذه الأحوال لا أستطيع الكلام، لكن كل ما أستطيع أن أقوله، إن هذا اتجاه عظيم، أن يتم وضع الفنان أو الممثل فى ترتيب هذه الجوائز، أو وضع اسمه فيها، خاصة وأنها كانت دائمًا تمنح فقط للمؤلفين والمخرجين.

وينشغل النجم يحيى الفخرانى حالياً بعرض مسرحيته "الملك لير" على مسرح "كايرو شو" بالتجمع الخامس حيث عرضت المسرحية يوم الجمعة الماضى 10 يناير، ومقرر استكمال عرضه فى الأيام المقبلة 17 و23 و24 و30 و31 يناير الجارى، حيث تم البدء فى عروض العام الجديد ذلك بعد انتهاء آخر عروض 2019 ليلة رأس السنة.

يشارك في بطولة الملك لير إلى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفوروهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصرسيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامركرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.