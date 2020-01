شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى وفريال يوسف يهنئان أنس جابر على وصولها لربع نهائي أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت كل من النجمة هند صبرى، والفنانة فريال يوسف على تهنئة بطلة تونس في التنس، أنس جابر، على وصولها لربع نهائى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وهى احدى بطولات "جراند سلام" الكبرى.

ونشرت أنس مجموعة من الصور بعد فوزها على اللاعبة الصينية كيانج وانج المصنفة 27 عالمياً فى دورى الـ 16، والتى كانت قد أقصت الأسطورة الأمريكية سيرينا وليامز فى دور ال 32 للبطولة.



أنس جابر

وحرصت النجمة هند صبرى على تهنئة أنس من خلال التعليق على صورها قائلة لها "You go girl"، فيما كتبت لها فريال يوسف " Yes go"



Capture

واستطاعت أنس الفوز على الصينية بمجموعتين لا شىء كانت تفاصيلها 7-6 / 6-1، فى نتيجة مفاجئة للجميع و خاصة فى مجموعتها الثانية التى لم تستغرق أكثر من 24 دقيقة.



أنس

وبهذا الفوز تتأهل أُنس لدور الثمانية كأول لاعبة عربية تصل هذا الدور، لتضرب موعداً مع الأمريكية صوفيا كينين المصنفة 14 عالمياً التى أقصت بدورها على مواطنتها اليافعة كوكو جووف بمجموعتين لواحدة كانت تفاصيلها 6-7 / 6-3 / 6-0 و أنهت مغامراتها فى بطولة أستراليا.



صرخة الفوز

Advertisements

هذه النتيجة تضمن لأنس جابر التى تحتل المركز الـ 78 فى التصنيف العالمي، دخولها ضمن قائمة ال50 لأول مرة و لتصل للتصنيف ال 47 بعد هذه المباراة, إذ كانت قد وصلت للتصنيف ال51 فى العام الماضي, إلا أن الطموح بدأ يكبر بأن تصل لتصنيف أفضل بكثير بعد هذه البطولة.

على صعيد آخر كان البطل المصرى محمد صفوت، لاعب التنس المصنف رقم 172 عالميًا والأول عربيا، خسر مباراته الافتتاحية فى بطولة أستراليا المفتوحة أمام نظيره الفرنسى جريجور بارير المصنف رقم 82 عالميا، بثلاثة مجموعات لمجموعة واحدة جاءت نتائجها كالتالى: 7/6 6/7 4/6 6/7.

كانت المباراة قد امتدت لأربعة ساعات حيث تقدم صفوت بالجموعة الأولى قبل أن يتراجع فى باقى المجموعات، ورغم الخسارة يعتبر تواجد صفوت فى الدور الرئيسى لأستراليا المفتوحة للتنس إنجازا كبيرا، حيث عاد العلم المصرى للظهور فى البطولة الدولية بعد غياب 42 عاما.

وكان محمد صفوت قد تمكن من الوصول للجدول الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام بهذا الموسم، وذلك بعد تغلبه على اللاعب الروسى يفجينى دونسكى المصنف 106 عالمياً والفائز على السويسرى روجر فيدرير فى بطولة دبى منذ سنتين، ليحقق البطل المصرى إنجازاً تاريخياً للتنس المصري.