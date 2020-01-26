شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء إملائية للفنانين على السوشيال ميديا.. ميريام فارس وفيفي عبده أشهرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقع بعض الفنانين عند كتابتهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى فى أخطاء إملائية، قد تكون بسبب السرعة أو عدم القصد، ولكن بعض الفنانين عند اكتشاف الخطأ يحذفون التغريدة والبعض الآخر يسخرون من أنفسهم مع متابعيهم.

فى البداية تعرضت النجمة اللبنانية ميريام فارس لحملة سخرية من قبل متابعيها على تويتر، بعد كتابة تغريدة لها على تويتر لإعدادها طبق "رز على دجاج"، ولكن كتبت التغريده خطأ باللغتين الإنجليزية والعربية، وكتبت سأعد طبق الرز على دجاج تمنوا إلى التوفيق، حيث كتبت رد بدل رز، وكلمة which بدل من wish.

وسبقها عدد من الفنانين فى الأخطاء الإملائية، حيث كتب الفنان أحمد فهمى عبر حسابه على فيس بوك: "أقوال مقصورة: الواحد خايف يموت وهو مش مدى كل واحد حقه.. خايف أموت قبل ما اشتم كل الناس اللى نفسى اشتمها.. خايف أبقى قصرت مع حد فيهم"، حيث كتب أحمد فهمى كلمة "مأثورة" بشكل خاطئ، فقد جاءت فى التدوينة "مقصورة"، وتعليقًا على هذا الخطأ، قال له زياد عقل "مأثورة مش مقصورة.. أهو دى نتيجة النوم فى حصة مستر إسماعيل".

كما وقعت الفنانة كارول سماحة فى خطأ لغوي أثناء تقديمها واجب العزاء في والد الفنانة ميريام فارس عبر تويتر. وكتبت كارول: "نتقدم بأحر التعازي من الفنانة ميريام فارس لوفاة والدها.. فلتركض روحه بسلام"، ثم انهالت التعليقات على حسابها بأنها أخطأت في كلمة "تركض" لأنها باللغة العربية ترقد، وبعض حملة السخرية حذفت كارول التغريدة.

كما وقعت الفنانة نيللي كريم، فى خطأ، حيث كتبت الجملة بالإنجليزية ولكنها أخطأت في كتابة كلمة scenes لتكتبها science، ثم تعدلها وتمازح الجمهور.

كما وقعت الفنانة غادة عبد الرازق فى الخطأ حيث كتبت: "Pack ،" بدلا من back وكتبت كلمة ملكات "Queens، على هذا النحو الخاطئ "Quince" في تعليقها على إحدى صور إليسا، كما كتبت الفنانة فيفى عبده كلمة الفاتحة بالخطأ وكتبت الفتاحه عند تعزيه إيهاب توفيق فى وفاة والده.

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62137-تغريده-ميريام-فارس



أحمد فهمى



تعديل على نيللى كريم



تغريده كارول سماحة



غادة عبد الرازق



غاده عبد الرازق



فيفى عبده