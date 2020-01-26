شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة كويتية تهاجم إيهاب توفيق بعد ظهوره الأول فى حفل عقب وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت المذيعة الكويتية مى العيدان، هجوما شرسا على النجم إيهاب توفيق، بعد ظهوره الأول فى حفل أمس، عقب وفاة والدة منذ إيام قليلة إثر حريق شب فى منزله، ونشرت صورا للفنان من حفله وعبر حسابها الشخصى بإنستجرام.

وكتبت مى العيدان "الفنان إيهاب توفيق فى حفله الجمعة، يرقص مع الجمهور مع أسبوعين من وفاة أبوه، باين عليك الحزن يا ابنى، ما يقهرنى الا اللى يقول الحزن بالقلب يعنى لما ماتت أمى اطلع ثانى يوم ألبس أحمر وأرقص وأولع ألعاب نارية وأقول الحزن بالقلب انتو تتكلمون جد ولا إنتو صرتوا أنصار الحزن بالقلب والأب ميت صار له أسبوعين بس لا وميت بحريق عيل لو ميت بطواف بالكعبة إشكان سوى".

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بوست مي العيدان

وأحيا النجم إيهاب توفيق حفلاً أمس فى أحدى الملاهى الليلية فى مدينة الشيخ زايد، بعد إيام من وفاة والده إثر حريق فى منزله بمدينة نصر منذ أيام، ويعد الظهور الاول للفنان بعد رحيل والده.

وكان النجم إيهاب توفيق قد استقبل العزاء فى والده الراحل داخل مسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس، وسط حضور غفير من نجوم الفن والرياضة والسياسة الذين حرصوا على مواساة ايهاب فى لحظات الحزن الذى يمر بها على فراق والده الذى رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضى فى حادث حريق التهم الفيلا التى يسكن فيها حيث أصيب باختناق تسبب فى وفاته.

ومن أبرز النجوم الذين قدموا واجب العزاء حسين الجسمى الذى كان أول الحضور وشارك فى تلقى العزاء إلى جانب ايهاب توفيق، وليلى علوى، مصطفى شعبان، مصطفى قمر، حمادة هلال، رامى صبرى، دلال عبد العزيز، دنيا سمير غانم، ايمى سمير غانم، شيرى عادل، خالد عجاج، مصطفى شوقى، مجد القاسم، محمد محيى، المطرب هشام عباس، المطرب الشعبى طارق الشيخ، لطيفة، المطرب أحمد جمال، حسام حسنى، نصر محروس وشقيقه هانى محروس، المطربة شذى، حجازى متقال، طارق عبد الحليم.