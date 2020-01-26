يحيى الفخراني في حفل تكريمه من مهرجان أبو ظبي: "الأعمال التي نقدمها أهم من الجوائز".

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان يحيي الفخراني، إنه لم يقم بتحضير كلمة ترحيب في حفل تكريمه من قبل إدارة مهرجان أبو ظبي، والذي يقام بالمسرح الصغير بدار الأوبرا.

وتابع: "كلامي اللي هقوله شبه الجايزة ومن القلب وفيه طعم المحبة، الجايزة دي أسعدتني جدا، لاختلافها عن كل الجوايز، ودايما عندي قناعة حقيقية ناحية الجوايز، إنه دايما العمل هو الباقي وليست الجائزة".

وأضاف: "الجائزة تعني أنني أسير على الطريق الصحيح، فالأعمال التي نقدمها هي التي تعيش وليست الجوائز".

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واستكمل: "أسعدتني الجائزة من أول ما كلموني من ٦ شهور، وأول ما سمعت كلمة أبو ظبي مرادفها الشيخ زايد، ومفيش مصري ميعرفوش، وحبهم لمصر واضح جدا باختلاف الأزمنة".

وأضاف : "اعتذرت لإدارة المهرجان حينما كلموني لأنني كنت مرتبط وقتها بالمسرح، وأخبرتهم أنني لا أعرف مواعيدي، فتواصلوا معي مرة أخرى بعد شهرين، بأنهم سيحضرون مصر لمنحي الجائزة".

واختتم حديثه قائلا: "الجائزة مهمة بالنسبة لي، لأنها من أجل الإنسانية والتسامح".

يذكر أن مهرجان أبو ظبي، كرم النجم الكبير يحيى الفخراني، عن مجمل أعماله وتاريخه الفني الحافل بالأعمال الهامة في المسرح والسينما والتليفزيون، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وتنظمه مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون، تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.