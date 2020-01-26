تضامنا مع حملة شيرين.. فهمي ينشر صورة مع كلبه ويتحدى هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صورة له مع كلبه.

وكتب: "أنا فخور جدا بالحملة، ويا رب الناس تفهم معنى الرحمة تجاه الحيوان وبجد شكرا يا شيكًا (شيرين رضا) تسلم إيدك، وبتحدي هنا الزاهد وكريم فهمي وكريم عبدالعزيز".

وبدأت النجمة شيرين رضا، حملة للتوعية بالحيوانات، والتعامل معها بشكل جيد، بعد انتشار الكثير من الحوادث مؤخراً بالاعتداء على حيوانات في مقاطع فيديو مختلفة.

وتعد الفنانة شيرين رضا من أكبر الداعمين لحقوق الحيوان فى مصر، حيث وجهت نداء إلى المسئولين للنظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان، وغردت شيرين، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "نداء إلى المسئولين برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامها ومنع أذيتها، الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسية، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه وألمه أو جوعه".