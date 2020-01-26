بالفيديو.. مصطفى خاطر لصلاح عبدالله: "عم الدنيا كلها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان مصطفى خاطر، على الاحتفال بعيد ميلاد النجم صلاح عبدالله، ونشر مقطع فيديو يجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهر في الفيديو عدد من النجوم، وهم صلاح عبدالله، مصطفى خاطر، محمد إمام، أحمد فهمي، عمر مصطفى متولي.

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وعلق "خاطر" على الفيديو: "عم الدنيا كلها عم صلاح عبدالله، أنا وهو على طول كده في مشاكل ومعورين بعض".

صلاح عبدالله من مواليد 25 يناير، له عدد من الأعمال الهامة في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "ذئاب الجبل"، "الهمجي"، "ريا وسكينة"، "فيلم هندي"، وغيرها.

عم الدنيا كلها عم صلاح عبدالله انا وهو علي طول كده في مشاكل ومعورين بعض @salahabdallah123