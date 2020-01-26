مفيد فوزي عن تكريم يحيى الفخراني: انحناء لجهد وإبداع لسنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ألقى الإعلامي مفيد فوزي كلمة خلال الاحتفالية التي أقامها مهرجان أبوظبي للثقافة والفنون لتكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وقال مفيد فوزي، في كلمته: "هذه الجائزة تعد انحناء لجهد سنوات لمبدع يعمل بروح الهواة والمتلقي، والجوائز تمنح للموهبة والرهبنة في محراب الفن".

وأضاف فوزي: "الجائزة عبارة عن تصفيق حاد للفخراني، وتعظيم سلام لفن وفنان وبصمة وقدوة وفصل كامل في كتاب المسرح".

ويعد المهرجان واحدا من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية العالمية، والتي تقام سنويا في الإمارات العربية المتحدة، احتفاءا بالتميز الفني والإبداع، ساعيا إلى تعزيز الدور الكبير للموسيقى والفنون في لقاء الثقافات، وحوار الحضارات.