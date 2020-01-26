محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعربت الكاتبة الصحفية لميس جابر، زوجة الفنان يحيى الفخراني، عن سعادتها بتكريمه في مهرجان أبو ظبي للثقافة والفنون، مشيرة إلى أن القائمين على المهرجان يقدرون الفن والإبداع.
وأضافت لميس، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن جائزة مهرجان أبو ظبي للثقافة والفنون تعد جائزة مختلفة، وأن الفخرانئ فوجئ أنهم قرروا المجئ لمصر ليسلموه الجائزة.
ووجهت رسالة إلى الفخراني قائلة: "بحب أقوله بمناسبة الجايزة دي، ربنا يديك الصحة ودايما تاخد جوايز حلوة زي دي".
وأعلن مهرجان أبوظبي، عن تكريم الممثل المصري، يحيى الفخراني، بجائزة المهرجان لعام 2020، تقديرا لمسيرته الفنية الاستثنائية.
ويعد المهرجان واحدا من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية العالمية، والتي تقام سنويا في الإمارات العربية المتحدة، احتفاءً بالتميز الفني والإبداع، ساعيًا إلى تعزيز الدور الكبير للموسيقى والفنون في لقاء الثقافات، وحوار الحضارات، وإثراء الرؤية الثقافية للعاصمة أبوظبي كوجهة عالمية للمبدعين، ويمثل المهرجان منبرا إماراتيا وعربيا متميزا لإعلاء قيم الاحترام والتسامح.
كانت هذه تفاصيل خبر في حفل تكريمه.. لميس جابر توجه رسالة إلى يحيى الفخراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.