في حفل تكريمه.. لميس جابر توجه رسالة إلى يحيى الفخراني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الكاتبة الصحفية لميس جابر، زوجة الفنان يحيى الفخراني، عن سعادتها بتكريمه في مهرجان أبو ظبي للثقافة والفنون، مشيرة إلى أن القائمين على المهرجان يقدرون الفن والإبداع.

وأضافت لميس، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن جائزة مهرجان أبو ظبي للثقافة والفنون تعد جائزة مختلفة، وأن الفخرانئ فوجئ أنهم قرروا المجئ لمصر ليسلموه الجائزة.

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ووجهت رسالة إلى الفخراني قائلة: "بحب أقوله بمناسبة الجايزة دي، ربنا يديك الصحة ودايما تاخد جوايز حلوة زي دي".

وأعلن مهرجان أبوظبي، عن تكريم الممثل المصري، يحيى الفخراني، بجائزة المهرجان لعام 2020، تقديرا لمسيرته الفنية الاستثنائية.

ويعد المهرجان واحدا من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية العالمية، والتي تقام سنويا في الإمارات العربية المتحدة، احتفاءً بالتميز الفني والإبداع، ساعيًا إلى تعزيز الدور الكبير للموسيقى والفنون في لقاء الثقافات، وحوار الحضارات، وإثراء الرؤية الثقافية للعاصمة أبوظبي كوجهة عالمية للمبدعين، ويمثل المهرجان منبرا إماراتيا وعربيا متميزا لإعلاء قيم الاحترام والتسامح.