نانسي عجرم توجه رسالة لتركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، رسالة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وكتبت: "الحمد لله على سلامتك، وتكون دايماً بخير وصحة وسلامة معالي المستشار، الله يحميك لعيلتك وأهلك ومحبينك تركي آل الشيخ".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد نقل لإحدى المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، إلا أنه نشر صورة له اليوم طمأن من خلالها متابعيه على حالته الصحية، وطلب من جمهوره عدم الاستماع "للشائعات".

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