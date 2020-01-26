يسرا تلتقي جمهورها في معرض الكتاب اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

في أول ظهور لها بعد الجدل الذي أثارته تصريحاتها بشأن إصابتها بمرض سرطان الدم، تلتقي الفنان يسرا على مدار ساعتين، مع رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالندوة المقامه لها في قاعة السينما الساعة الـ5 مساء اليوم الأحد، والتي تديرها الكاتبة الصحفية علا الشافعي.

يسرا نشرت رسالة صوتية عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، أوضحت بها ما ذكرته في برنامج "علمتني الدنيا " على قناة mbc ، وأشارت إلى أن ماذكرته كان مجرد شكوك بأنها مصابة بالمرض.

وأكدت أنها في صحة جيدة، خاصة أن الشكوك لم تكن في محلها ولم تصب بالسرطان، موضحة أن هذه القصة حدثت منذ 15 عامًا.

وتعود الفنانة يسرا للدراما التليفزيونية رمضان هذا العام بمسلسل"دهب عيرة" إخراج سامح عبد العزيز.