ندى الأشموني تخوض أولى تجاربها في الدراما بعد نجاح "MissBasket"

في خطوة جديدة عليها، قررت ندى الأشموني، خوض أولى تجاربها في الدراما المصرية بمسلسل من تأليفها يناقش أغلب المشاكل التي تواجهها السيدات في المجتمع المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام.

وتعد ندى الأشموني واحدة من أكتر الشخصيات المؤثرة في

مصر وهي مؤسسة "MissBasket" الجروب النسائي الأكثر شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم وتشجيع الفتيات من مختلف الأعمار.

وقالت ندى الأشموني في تصريحات صحفية اليوم: " إن الجروب ومناقشة أخباره

اليومية جعلها متحمسة لكتابة وتأليف مسلسل عن أبرز المشاكل التي تتعرض لها السيدات في المجتمع والبحث عن حلول جذرية وعاجلة لتلك المشاكل".

وأوضحت "الأشموني" بأنها حاليًا تعقد جلسات عمل من أجل الاستقرار مع إحدى شركات الإنتاج لتصوير المسلسل وعرضه خارج موسم رمضان، بالإضافة إلى ترشيح عدد من النجوم للقيام ببطولة المسلسل.