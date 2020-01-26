اليوم.. عرض نادي الرجال السري بمهرجان جمعية الفيلم

يعرض اليوم في تمام السادسة والنصف مساءً فيلم نادي الرجال السري ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي ليكون ثاني فيلم يعرض ضمن فعاليات المهرجان. يعقب عرض الفيلم ندوة له بحضور المخرج خالد الحلفاوي ويدير الندوة الناقد أحمد سعد الدين ليتلقى المخرج أسئلة الجمهور والنقاد ويجيب عليها ضمن إطار تنمية الثقافة السينمائية والتى يهدف لها مهرجان جمعية الفيلم السنوي. والنقاد ويجيب عليها ضمن إطار تنمية الثقافة السينمائية والتى يهدف لها مهرجان جمعية الفيلم السنوي. Advertisements يشار أن مهرجان جمعية الفيلم السنوي عرض أمس فيلم الضيف وهو فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين من المهرجان وحضر الافتتاح كل من مدير التصوير محمود عبدالسميع رئيس المهرجان، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمخرج عمر عبدالعزيز بالإضافة لعدد من الشخصيات السينمائية الهامة. وحضر الافتتاح كل من مدير التصوير محمود عبدالسميع رئيس المهرجان، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمخرج عمر عبدالعزيز بالإضافة لعدد من الشخصيات السينمائية الهامة. الجدير بالذكر أن فيلم نادي الرجال السري من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي ومن بطولة كريم عبدالعزيز، نسرين طافش، غادة عادل، ماجد الكدواني وغيرهم من نجوم الفن.

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