يعرض فيلم "سلام" للمخرجة زين دريعي في مصر للمرة الثانية في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير غدًا الاثنين الموافق 27 يناير في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بعد عرضه في مهرجان الجونة السينمائي الدولي وفوزه بجائزة أفضل فيلم عربي قصير.
يشار أن فيلم سلام قد عرض في مهرجان الجونة السينمائي الدولي وعرض أيضًا في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وشارك في مهرجان السودان للسينما المستقلة ومهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف.
تدور أحداث الفيلم حول امرأة تدعى سلام تتبخر أحلامها في
الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي ومن بطولة ماريا زريق، زياد بكري، سلام من إنتاج شركة تابع 360 وتوزيع شركة ماد سولوشن.
يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تبدأ فعالياته اليوم وتستمر حتى يوم 31 من شهر يناير الجاري، ويعرض عددًا من الأفلام القصيرة من مختلف الدول العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلام يشارك في الإسكندرية القصير بعد فوزه في الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.