سلام يشارك في الإسكندرية القصير بعد فوزه في الجونة

يعرض فيلم "سلام" للمخرجة زين دريعي في مصر للمرة الثانية في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير غدًا الاثنين الموافق 27 يناير في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بعد عرضه في مهرجان الجونة السينمائي الدولي وفوزه بجائزة أفضل فيلم عربي قصير.

يشار أن فيلم سلام قد عرض في مهرجان الجونة السينمائي الدولي وعرض أيضًا في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وشارك في مهرجان السودان للسينما المستقلة ومهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف.

تدور أحداث الفيلم حول امرأة تدعى سلام تتبخر أحلامها في

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الأمومة بعدما اكتشفت استحالة الاستمرار في زواجها.

الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي ومن بطولة ماريا زريق، زياد بكري، سلام من إنتاج شركة تابع 360 وتوزيع شركة ماد سولوشن.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تبدأ فعالياته اليوم وتستمر حتى يوم 31 من شهر يناير الجاري، ويعرض عددًا من الأفلام القصيرة من مختلف الدول العربية.