تجليات إخناتون الفكرية برؤية وليد عونى يومان بالأوبرا

استمرارًا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، الهادفة إلى إنتاج أشكال إبداعية جادة تقدَّم فرقة الرقص المسرحى الحديث العرض الجديد إخناتون غبار النور، تصميم وإخراج وليد عونى، وذلك على مدار يومان متتاليان فى الثامنة مساء الأربعاء، الخميس 29 ، 30 يناير على المسرح الكبير .



يقول وليد عونى، إن إخناتون شخصية تاريخية استثنائية أثارت الجدل حيث سعى لوضع أسس الكمال العقلي والانسجام

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الكلي لجوهر الحياة، وتابع أن العرض يطرق باب التاريخ ويجسد شخصية الفرعون وعلاقته ببعض معاصريه وهم الأم الملكة تي، الأب أمنحتوب الثالث والزوجة نفرتيتي ودعوته التى أطلقها منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام لاعتناق دين موحد يسمو بالإنسان ويعتمد على تقديس الشمس والنور مصورًا الصراع مع كهنة آمون ورفضهم لمبادئه وذلك من خلال مشاهد تعبيرية راقصة وممسرحة تسعى إلى فك رموز الحالة الفكرية التي تجلي بها إخناتون .



يشار أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدَّمت أكثر من 26 عرضًا فنيًّا، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية وحصلت على عدة جوائز، كما قدَّمت عروضها فى معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية ونالت إعجاب الجماهير والنقاد .

