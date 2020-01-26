شاهد.. محمد شرنوبي يشارك في تحدي dollyparton

شارك الفنان الشاب محمد الشرنوبي، في التحدي الشهير "dollyparton" وهو تحدي جديد أصبح تريند متداول بين المشاهير والفنانين.

ونشر "الشرنوبي" صورة مواقع تواصل الإجتماعي المختلفه، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع

تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق على الصوره قائلا: "تختاروا أنهي "شرنوبي"فيهم".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي فيلم "بنات ثانوي" ﺇﺧﺮاﺝ

محمود كامل، ﺗﺄﻟﻴﻒأيمن سلامة، بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، هدى المفتي، مايان السيد.

تدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات في مرحلة المراهقة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.